Tod am Heimweg: 24-Jähriger vermutlich von Lkw-Außenspiegel erfasst

Die Polizei ist sich mittlerweile sicher. Martin F. (24) wurde am Nachhauseweg von einem Abend mit Freunden angefahren und sterbend am Straßenrand zurück gelassen. Das Unglück geschah nur wenige hundert Meter von seiner neuen Wohnung in Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) entfernt.

Der leblose Körper des 24-Jährigen wurde in der Nacht auf Samstag gegen 4.25 Uhr von einem Zeitungszusteller am Rande der Achauerstraße in Leopoldsdorf entdeckt. Rettungskräfte versuchten den jungen Mann noch zu reanimieren, die Bemühungen blieben aber erfolglos, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Zusammenstoß mit Außenspiegel?

Wie die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ergab, starb der junge Mann infolge eines schweren Schädel-Hirn-Traumas. Den Spuren nach zu schließen, dürfte er auf dem Nachhauseweg am Straßenrand von einem Fahrzeug gerammt worden sein.

Da die Verletzungen sich ausschließlich auf den Kopfbereich konzentrieren, gehen die Ermittler davon aus, dass das Opfer eventuell vom Außenspiegel eines Kastenwagen, Transporters oder Lkw erfasst bzw. gestreift wurde. Es gilt als eher unwahrscheinlich, dass der 24-Jährige vom gesamten Auto gerammt oder überfahren wurde.