Tot am Straßenrand in NÖ: Zeitungszusteller fand jungen Mann (24)

Symbolbild.
Im Bezirk Bruck an der Leitha wurde Samstagfrüh eine Leiche in der Nähe einer Tankstelle gefunden. Die Polizei ermittelt.
24.01.26, 16:15

Ein Mann (24) wurde Samstagfrüh in Leopoldsdorf bei Wien (Bezirk Bruck an der Leitha) tot in der Nähe einer Tankstelle aufgefunden. Ein Zeitungszusteller habe die Leiche gegen 4.30 Uhr gefunden, berichtet die Tageszeitung "Heute" in ihrer Online-Ausgabe.

Polizei ermittelt Todesursache

Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 24 Jährigen Österreicher, die Ermittlungen zur Todesursache laufen auf Hochtouren. Weder ein Unfall noch Fremdverschulden können derzeit ausgeschlossen werden. 

Bruck an der Leitha
Kommentare