87-Jährige in Wiener Seniorenheim erstickt: Ermittlungen auf Hochtouren

Nach dem Mordalarm rund um 87-Jährige, die am Dienstag tot in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling aufgefunden worden war, liefen die Ermittlungen auch am Samstag auf Hochtouren, wie die APA berichtet. Recherchiert wird weiterhin in alle Richtungen, wie es seitens der Pressestelle hieß. Näher kommentieren wollte man etwaige Ergebnisse aber nicht, um einen Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

87-Jährige wurde in Pensionistenheim erstickt Die Pensionistin war am Dienstag gegen 13.45 Uhr tot in dem privaten Seniorenheim "Park Residenz Döbling" entdeckt worden. Die Leiche lag im Bett. So wie die Frau gefunden wurde, war eine Tötung zwar nicht offensichtlich, doch die Umstände so verdächtig, dass ein Fremdverschulden möglich schien. So fanden sich in dem Zimmer auch Haarbüschel, die offensichtlich von der Seniorin stammten, bestätigte Polizei einen entsprechenden Bericht von "oe24". Eine Tötung wurde durch die Obduktion eindeutig bestätigt. Die Frau wurde erstickt, in ihrem Hals fanden die Ermittler sogar ein Schmuckstück.