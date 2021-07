Nächste Woche am Rande eines Jugend-Grand-Prix-Bewerbes in Klagenfurt soll darüber beraten werden. Im Visier habe man jedenfalls die spektakulären Ziel- und Weitenbewerbe. Generell, so Smounig, hat sich das sportliche Niveau in Österreich erfreulich entwickelt. In starken Landesverbänden, mit der Steiermark, Ober- und Niederösterreich oder Tirol an der Spitze werde gute Arbeit geleistet. Mit über 88.000 Mitgliedern und 1.610 Vereinen gehöre man jedenfalls zu den größten Sportverbänden im Bundesgebiet. Noch stärker sind nur Fußball, Tennis, Skilauf oder auch Golf.

In den Ländern hat man aber Lunte gerochen. In Amstetten etwa, sollen die Stockschützen in der neuen Sportstrategie der Stadt eine zentrale Rolle einnehmen, kündigt Haberhauer an. Auch NÖ-Verbandspräsident Weichinger denkt in die Zukunft. Mit der Olympia-Teilnahme werde es notwendig sein, eine professionelle Betreuung der Athleten aufzuziehen. Dazu bedarf es Trainer, Physiotherapeuten, Infrastruktur und Sponsoren. Eine Vision des Landeschefs wäre die Installierung eines Bundesleistungszentrums in St. Pölten, weil bestehende Sportschulen eingebunden werden könnten. Als nächsten Schritt wollen Haberhauer und Weichinger Strategiegespräche mit dem nö. Sportlandesrat Jochen Danninger suchen.