Tödlicher Unfall durch Polizeieinsatz

Das nützte ihm alles nichts. Der Polizist lenkte den Streifenwagen „ohne auf das im Fließverkehr sich annähernde Motorrad zu achten“ (Urteil) von einem Feldweg auf die Bundesstraße. Pfalzer musste mit einer Vollbremsung reagieren, wodurch die Maschine über eine Böschung rutschte. Nachdem sich der Beamte und sein Beifahrer auf einen Fahrfehler Pfalzers ausgeredet hatten, wurde das Strafverfahren eingestellt.

Es muss nach Einschätzung des Anwalts von Doris Blösel, Johann Etienne Korab, wieder aufgenommen werden. Denn Zivilrichter Karl Lughofer ortet – höflich ausgedrückt – massive Widersprüche in den Angaben der Polizisten. So gab der Lenker an, vom Unfall nichts gehört oder gesehen zu haben, während er ihn nach den Angaben eines Zeugen sehr wohl wahrgenommen hat.

Aufgestoßen ist dem Richter auch, dass die Polizisten nicht gleich, sondern erst am nächsten und übernächsten Tag einvernommen worden waren. Die erhebenden Kollegen am Unfallort hatten sich zunächst mit einer „Zusammenfassung informeller Angaben“ begnügt.

Dass der Lenker seinen Beifahrer noch gefragt habe, ob der Weg frei sei, kaufte ihm der Richter nicht ab. Und dass er keinen Lichtschein des Motorrades gesehen haben will (der Unfall geschah in der Morgendämmerung), widerlegte der Gutachter. Das Motorrad konnte ohne Scheinwerfer gar nicht in Betrieb genommen werden.