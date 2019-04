Tödlicher Unfall bei Polterabend: 10 Monate für Bruder der Braut

Erläuterungen von Paragrafen, technische Details, Fragen zum Unfallhergang - die Sätze des Anklägers und Richters prasseln auf den Angeklagten nieder, dieser ringt immer wieder nach Worten. Der 26-Jährige will, so scheint es jedenfalls, dass dieser auf eine halbe Stunde anberaumte Prozess so schnell wie möglich an ihm vorübergeht.

Verständlich, denn es handelt sich um eine äußerst tragische Geschichte, die da Mittwochvormittag im Saal 201 am Landesgericht St. Pölten verhandelt wurde. "Es ist", sagt sein Anwalt Robert Fuchs, "einer der wenigen Fälle, wo die Opfer, aber auch der Täter bemitleidenswert sind."

Schwere Verletzungen

Rückblick: Am 8. September 2018 war in einer Ortschaft im Bezirk Amstetten Partystimmung angesagt. Eine junge Frau, die Schwester des späteren Angeklagten, feierte ihren Polterabend. Man entschied sich für eine Ausfahrt, ein Traktor samt Anhänger wurde zu diesem Zweck bereitgestellt. 13 Frauen nahmen auf dem für den Verkehr nicht zugelassenen Hänger platz, am Steuer der Zugmaschine saß der Bruder der künftigen Braut.