Tod eines jungen Feuerwehrmanns überschattet in Scheibbs den Jahresstart

Groß sind in Scheibbs Schock und Trauer über den Tod eines ganz jungen Feuerwehrmanns. Nur wenige Tage vor seinem 16. Geburtstag hat der unter seinen Kameraden sehr geschätzte Bursch völlig unerwartet einen letztendlich tödlichen medizinischen Notfall erlitten. Der unbarmherzige Schicksalsschlag, der über die Familie des Jugendlichen hereingebrochen ist, lässt in Scheibbs niemanden ungerührt. Binnen kürzester Zeit bekundeten Hunderte ihre Anteilnahme, nachdem die Freiwillige Feuerwehr Scheibbs am Donnerstagnachmittag auf ihrem Internetportal in großer Betroffenheit den Tod von Alexander T. bekannt gab. Der junge Scheibbser ist am 3. Jänner gestorben.

Alexander sei bereits in der Feuerwehrjugend mit außergewöhnlichem Engagement aufgefallen und habe sich rasch zu einem festen und verlässlichen Bestandteil der Wehr entwickelt, wurde berichtet. „Ob bei Übungen, Einsätzen oder kameradschaftlichen Tätigkeiten – auf Alex war stets Verlass“, hieß es.

Großes Engagement

Hilfsbereit, motiviert und mit ganzem Herzen Feuerwehrmann sei der Bursch gewesen. Ob bei Übungen, Einsätzen oder kameradschaftlichen Tätigkeiten „auf Alex war stets Verlass“. Die Feuerwehr war nicht nur Hobby, sondern echte Leidenschaft, beschrieb die FF Scheibbs den jungen Kameraden.

Von der Jugend in den aktiven Stand überstellt, absolvierte Alexander im vergangenen Oktober mit Stolz die Truppmann-Ausbildung. Damit hatte er die Basis und den ersten Schritt auf seinem Feuerwehrweg geschafft. Dass dieser Weg so schmerzlich früh endet, konnte niemand ahnen.