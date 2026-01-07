Schwerer Unfall in NÖ: Frontalkollision fordert ein Menschenleben

Schrecklicher Verkehrsunfall Mittwochabend im Ortsgebiet von Wiesenfeld (Bezirk Lilienfeld). Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehren Wiesenfeld und St. Veit alarmiert, nachdem ein Pkw – von St. Veit kommend – aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lkw auf der Bundesstraße 18 kollidiert war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Nachkommende Verkehrsteilnehmer reagierten sofort, setzten den Notruf ab und brachten damit die Rettungskette in Gang.

Der Lenker des Pkw, ein Mann aus dem Bezirk Lilienfeld, wurde von den Einsatzkräften mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts aus dem stark deformierten Fahrzeug geborgen. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät: Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb er noch an der Unfallstelle.

Lkw-Fahrer wurde ins Spital gebracht

Der Lkw-Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lilienfeld gebracht. Während der Rettungs- und Bergearbeiten war die B18 für den gesamten Verkehr gesperrt. Erst nach der Sicherung des Unfallorts und dem Abtransport des Pkw konnte die Polizei den Verkehr wechselseitig freigeben.