Drama in NÖ: Familie verliert Vater kurz vor Geburt des dritten Kindes

Schock und tiefe Trauer in der Region um Pyhra im Bezirk St. Pölten . Jener 30-Jährige, der am 27. November bei Arbeiten in einem Wald schwerste Verletzungen erlitt, hat den Unfall nicht überlebt.

Wie berichtet, war der Niederösterreicher gemeinsam mit einem Bekannten dabei, eine Buche zu fällen. Während der Arbeiten brach in etwa zwölf Metern Höhe ein rund 20 Zentimeter dicker, dürrer Ast ab und traf den 30-Jährigen mit voller Wucht am Kopf.

Der Verletzte musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Uni-Klinikum St. Pölten geflogen werden, wo die Ärzte den Kampf um den Familienvater allerdings verloren.

"Erinnerungen und tiefe Liebe"

Der Mann hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder; sein drittes Kind kommt in wenigen Tagen zur Welt. „Ein Baby, das seinen Papa niemals kennenlernen darf und doch von all den Geschichten, Erinnerungen und der tiefen Liebe geprägt sein wird, die er hinterlässt“, heißt es auf der Spendenseite „GoFundMe“.

Hier wird auch für die trauerende Familie seit kurzem gesammelt.