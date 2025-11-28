Astbruch im Wald: 30-Jähriger in NÖ lebensgefährlich verletzt

Bei Forstarbeiten im Gemeindegebiet von Pyhra ist am Donnerstagnachmittag ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten schwer verletzt worden.

Gemeinsam mit einem 51-jährigen Bekannten war der Mann am 27. November gegen 16 Uhr dabei, im eigenen Wald eine rund 75 Zentimeter starke dürre Buche zu fällen.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Während der Arbeiten brach in etwa zwölf Metern Höhe ein rund 20 Zentimeter dicker, dürrer Ast ab und traf den 30-Jährigen mit voller Wucht. Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.