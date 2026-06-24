Tischtennis: Wiener Neustadt sagt der Bundesliga Adieu
Sie waren europaweit einer der erfolgreichsten Clubs, spielten im Final-Four der Champions League und standen im Europacup-Finale. Damit ist nun vorerst Schluss.
Einen ungewöhnlichen Schritt hat der TTC Wiener Neustadt diese Woche bekannt gegeben. Der Verein zieht sich aus der österreichischen Tischtennis-Bundesliga der Männer zurück. Der Club wird mit dem Männerteam künftig an der Landesliga teilnehmen. Der Fokus liege in Zukunft auf der Nachwuchsarbeit und dem Aufbau eines leistungsstarken Frauenteams, teilte der Verein in einer Aussendung am Dienstag mit.
Strategische Neuausrichtung
In erster Linie geht es um eine strategische Neuausrichtung. „Der Spitzensport hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Um dauerhaft international auf diesem Niveau konkurrenzfähig zu bleiben, wären deutlich höhere finanzielle Mittel notwendig“, sagte Obmann Franz Gernjak.
Gespräche mit Sponsoren und einem möglichen Investor waren nicht von Erfolg gekrönt. Deshalb die Entscheidung von SolexConsult TTC Wiener Neustadt, einen Gang hinunterzuschalten.
Anstatt teure Legionäre einzukaufen und am internationalen Parkett damit erfolgreich zu sein, setzt man in Zukunft auf den eigenen Nachwuchs. Größte Erfolge waren unter anderem drei österreichische Meistertitel und die Teilnahme am Champions-League-Final-Four 2024.
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