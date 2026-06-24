Tischtennis: Wiener Neustadt sagt der Bundesliga Adieu

Sie waren europaweit einer der erfolgreichsten Clubs, spielten im Final-Four der Champions League und standen im Europacup-Finale. Damit ist nun vorerst Schluss.

Einen ungewöhnlichen Schritt hat der TTC Wiener Neustadt diese Woche bekannt gegeben. Der Verein zieht sich aus der österreichischen Tischtennis-Bundesliga der Männer zurück. Der Club wird mit dem Männerteam künftig an der Landesliga teilnehmen. Der Fokus liege in Zukunft auf der Nachwuchsarbeit und dem Aufbau eines leistungsstarken Frauenteams, teilte der Verein in einer Aussendung am Dienstag mit.