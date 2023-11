Tierleid im Stall: Vorwürfe gegen Rinder-Betrieb im Bezirk Wiener Neustadt

Unhaltbare Zustände in einem Rinderbetrieb im Bezirk Wiener Neustadt kritisierte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Donnerstag. Die Rinder würden in einem verdreckten Stall ohne Auslauf gehalten, ein offenbar nicht versorgtes, schwer verletztes Kalb „vegetiere vor sich hin“.

Anzeige erstattet

Laut Angaben der Aktivisten stehen in dem Betrieb große Mast-Stiere „dicht gedrängt“ und „auf Vollspaltenboden aus hartem Beton“ in den jeweiligen Buchten. Milchkühe und Kälber müssten teils „auf Kothaufen leben“ und seien „in zu kleinen Kälberiglus untergebracht“. Man habe Anzeige erstattet, hieß es seitens des VGT.