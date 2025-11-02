Tierische Sabotage im Wald: Nüsse blockierten Schaltgetriebe eines Autos

Mit einer kuriosen Panne war ein ARBÖ-Techniker im Waldviertel konfrontiert. Dort wollten offenbar vierbeinige Nager in einem Wald einen geparkten Pkw als Vorratskammer für den nahenden Winter umfunktionieren.

"Einen solchen Fall hatte ich noch nie“, erzählte Edin Redzic, Techniker im ARBÖ-Prüfzentrum Groß Siegharts. Ein Kunde war mit einem fast neuen Wagen gekommen und beklagte, dass nur noch den ersten und zweiten Gang einlegen könne, alle anderen Gänge seien blockiert.“

Der Mann war zuvor mit seiner Frau im Wald im Bezirk Waidhofen/Thaya Nüsse sammeln gewesen und bat um eine Abschleppung, da er ein defektes Getriebe vermutete. "Bevor ich den Lkw holte, sah ich in den Motorraum und traute meinen Augen kaum: Ein Tier hatte dort Nüsse gelagert und das Schaltgestänge blockiert“, so Redzic.