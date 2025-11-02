Bei Kontrollen in der Halloweennacht stießen Polizeibeamte in Waidhofen/Thaya auf einen "alten“ Bekannten jugendlichen Alters. Ein amtsbekannter 17-Jähriger wurde erneut am Steuer eine Pkw angetroffen – ohne gültige Lenkerberechtigung, alkoholisiert und mit gestohlenen Kennzeichen am Wagen, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich meldete.

Der 17-Jährige und ein 18-jähriger Beifahrer hatten am Wagen Kennzeichen angebracht, die sie in Horn gestohlen haben sollen. Rasch war nach der Anhaltung klar, dass der 17-jährige Allentsteiger für die Exekutive kein Unbekannter ist.

Rücksichtslose Fahrt

Bei dem Burschen handelte es ich um jenen Beschuldigten, der bereits am 10. Oktober Waidhofner Polizisten eine wilde rücksichtslose Verfolgungsjagd mit 100 km/h im Ortsgebiet geliefert hatte. Damals kam es zu vielen Gefährdungen und Sachbeschädigungen. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer waren durch die wilde Hatz des Burschen gefährdet worden. Auch damals war der Bursch mit knapp einem Promille Alkohol im Blut und mit fremden Kennzeichen, die vom Wagen der Schwester des Beifahrers abmontiert worden waren, unterwegs.