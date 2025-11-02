Niederösterreich

Betrunken und ohne Schein: 17-Jähriger zum zweiten Mal von der Polizei gestoppt

polizei stoppt
Der Jugendliche war in Waidhofen/Thaya erneut mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs.
Von Wolfgang Atzenhofer
02.11.25, 15:53
Kommentare

Bei Kontrollen in der Halloweennacht stießen Polizeibeamte in Waidhofen/Thaya auf einen "alten“ Bekannten jugendlichen Alters. Ein amtsbekannter 17-Jähriger  wurde erneut am Steuer eine Pkw angetroffen – ohne gültige Lenkerberechtigung, alkoholisiert  und mit gestohlenen Kennzeichen am Wagen, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich meldete.

Über 100 Tonnen schweren Fußgängersteg über der Franz-Josefs-Bahn montiert

Der 17-Jährige und ein 18-jähriger Beifahrer hatten am Wagen Kennzeichen angebracht, die sie in Horn gestohlen haben sollen. Rasch war nach der Anhaltung klar, dass  der 17-jährige Allentsteiger für die Exekutive kein Unbekannter ist. 

Rücksichtslose Fahrt

Bei dem Burschen handelte es ich um jenen Beschuldigten, der bereits am 10. Oktober Waidhofner Polizisten eine wilde rücksichtslose Verfolgungsjagd mit 100 km/h im Ortsgebiet geliefert hatte. Damals kam es zu vielen Gefährdungen und  Sachbeschädigungen.  Zahlreiche Verkehrsteilnehmer waren durch die wilde Hatz des Burschen gefährdet worden. Auch damals war der Bursch mit knapp einem Promille Alkohol im Blut  und mit fremden Kennzeichen, die vom Wagen der Schwester des Beifahrers abmontiert worden waren, unterwegs.

Medizinische Sauerstoffflaschen explodierten: Sieben Verletzte

Am ohnehin nicht mehr kleinen Konto der behördlichen Anzeigen gegen ihn, kamen nun am Wochenende etliche neue Anschuldigen hinzu.   
 

Mehr zum Thema

Waidhofen an der Thaya
(kurier.at, watzenh)  | 

Kommentare