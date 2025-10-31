Medizinische Sauerstoffflaschen explodierten: Sieben Verletzte

Zwei Bewohner und fünf Feuerwehrleute sind bei einem Brand Donnerstagabend in einem Wohnhaus in Gutenbrunn (Bezirk Zwettl) leicht verletzt worden.

Während der Löscharbeiten kam es zu zwei Explosionen durch medizinische Sauerstoffflaschen, dabei erlitten fünf Einsatzkräfte leichte Blessuren, wie auch der ORF berichtete.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur gleichen Zeit fand zufällig beim Roten Kreuz Zwettl eine Sanitäter-Ausbildung statt, sodass innerhalb kürzester Zeit ein Großaufgebot an Rettungskräften einsatzbereit war. Die Brandursache sei Gegenstand von Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage.

83 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Gebäude war stark verraucht, die beiden Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sechs Feuerwehren standen den Angaben zufolge mit 83 Mitgliedern im Einsatz. Nach mehr als zwei Stunden wurde "Brand aus" gegeben.