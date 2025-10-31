Ziviler Radarwagen der Polizei wurde in Hausmening besprüht

In eigener Angelegenheit als geschädigtes Opfer muss die Polizei in Amstetten ermitteln. Ein im Ortsteil Hausmening besprühter und damit massiv beschädigter Dienstwagen, der als Radarmessfahrzeug eingesetzt wird, ist momentan der Aufreger in der Großgemeinde.

Der Zivilwagen der Stadtpolizei Amstetten war nahe der Volksschule Hausmening und der dortigen Feuerwehrzentrale in einer Siedlungsstraße geparkt. Dort war er zur Tempomessung in einem sensiblen Verkehrsbereich eingesetzt. In der Nacht auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter die Scheiben des in Internet enttarnten Wagens weiß besprüht.

Dazu wurden weiters auch noch massive Beschimpfungen gegen die Polizei und ein international genutzter Code zur Beleidigung der Polizei aufgesprüht. Empörung Die Empörung über den Vandalenakt ist nicht nur unter der Exekutive groß. Auch in Postings in Amstetten-Foren auf Facebook wird die Aktion scharf kritisiert, die unbekannten Täter sollen den Mumm haben sich der Polizei zu stellen, wird unter anderem gefordert.