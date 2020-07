Tierische Nöte: Katzen steckten in Auto und Zwischenwand fest

Nicht alltägliche Tierrettungen beschäftigften die Einsatzkräfte. Die Stadtfeuerwehr Neunkirchen wurde am Samstagabend alarmiert: Zwei Katzen samt Babykatze stürzten über ein Vordach in eine Zischendecke und saßen dort in der Falle. Die ängstlichen Tiere verkrochen sich außerdem bei der ersten Erkundung der Feuerwehr noch tiefer in ihrer Falle. Nachdem die drei Tiere mit einer Spezialkamera in der Zwischendecke aufgespürt wurden, musste zur Rettung ein Loch in die Wand gebohrt. Nach rund zwei Stunden waren die Tiere gerettet.