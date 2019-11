Tierisch prominent: Ohne Garfield keine Messe in Mautern

Frech, faul und verfressen – so kennt man Garfield seit mehr als 40 Jahren. Die kultige Comic-Figur genoss lange Zeit die Aufmerksamkeit früherer Generationen und verkörperte ein menschenähnliches Katzenleben, wie es sich so mancher Erwachsener erträumt: Vor dem Fernseher sitzend Lasagne verdrücken, oft schlafen und seinen Besitzer mit Sarkasmus und Faulheit zur Weißglut bringen. Im echten Leben ist Garfield ein Wachauer – allerdings erinnert dessen Charakter ganz und gar nicht an die Zeichentrickfigur. Den rot gestreiften Kater aus Mautern an der Donau bei Krems kennen fast alle im Ort als anständigen Kirchengeher, der einen Hang zu Gesellschaftsevents und Kultur hat. Er gilt inzwischen als lokale Berühmtheit, die bei den Veranstaltungen ein gern gesehener Gast ist.

Auflockerung

„Garfield? Ja, der kommt oft in die Römerhalle. Er war bei Ansprachen schon mehrmals auf der Bühne und Teil des Programms“, erzählt Harald Schindlegger, Caterer und Pächter des Veranstaltungszentrums. Er beschreibt den Kater als „vorbildlichen Vierbeiner“, der wisse, wie man sich in der Öffentlichkeit zu benehmen habe. „Die Aufmerksamkeit zieht er immer auf sich“, weiß der Gastronom. Genau das genießt der Kater sichtlich. Egal, wo die Samtpfote auftaucht, er wird nicht als Störenfried, sondern als Auflockerung empfunden.

Pfarrer Clemens Reischl erinnert sich noch an seine erste Begegnung mit Garfield. Die war vor zwei Jahren. „Bei einer Vogeljagd ist Garfield auf eine Linde geklettert und hat sich danach nicht mehr herunter getraut. Kinder haben das beobachtetet und baten einen Papa, der bei der Feuerwehr ist, dass er ihn rettet“, erzählt der Priester. Bereits kurze Zeit später – Ende Juni 2018 – tauchte der Kater als Überraschungsgast bei der Tauffeier für den kleinen Marvin in der Pfarrkirche auf. „Er spazierte herein, genoss die Aufmerksamkeit und schlief auf meinem Stuhl ein“, erinnert sich Pater Clemens. Seither besuche Garfield regelmäßig seine Gottesdienste. „Der Kater hat einen Spürsinn für gute Veranstaltungen“, meint der Pfarrer.