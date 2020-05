Tierheime stehen mit dem Rücken zur Wand

Landeshauptmann Erwin Pröll reagiert mit 155.000 Euro Soforthilfe des Landes. Das Geld soll den laufenden Betrieb der Heime sicherstellen. „Wir werden außerdem ein neues Finanzierungsmodell erarbeiten“, sagt Pröll. 700.000 Euro sind aktuell jährlich im Landesbudget für den Tierschutz vorgesehen. „Damit werden wir künftig nicht mehr das Auslangen finden“, ist sich Pröll sicher.

Tierschutzheime gibt es in Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt. Eine Einrichtung in Mistelbach ist im Bau und wird 2014 den Betrieb aufnehmen. Weiters werden von Vereinen Heime in Bruck an der Leitha, Baden, Brunn und Ternitz (in Partnerschaft mit Wiener Neustadt) sowie Klosterneuburg (in Partnerschaft mit St. Pölten) betrieben.