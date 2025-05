Montagabend war im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse einiges los: Theaterfest NÖ-Obfrau Kristina Sprenger hatte zur Präsentation der neuen Spielsaison geladen. Der Startschuss fällt am 5. Juni bei den Sommerspielen Schloss Sitzenberg (Bezirk Tulln). Dort wird William Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“. Über 400 Vorstellungen an insgesamt 19 Standorten umfasst die heurige Saison bis zum 7. September. Die Festspielbühnen laden zu Oper, Schauspiel, Musical und Operette für Erwachsene und Kinder in allen Vierteln des Landes.

Aufgrund des umfangreichen Programms meinte Kristina Sprenger, dass nach den Salzburger und den Bregenzer Festspielen das Theaterfest Niederösterreich das größte Theaterfest Österreichs sei. Sie selbst steht mit Alexander Jagsch und Gregor Seberg bei den Festspielen Berndorf (Bezirk Baden) ab 10. Juli in „Die Nervensäge“ auf der Bühne.

Im Rahmen der Programmpräsentation ergriff auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) das Wort: Das Theaterfest sei Teil einer großen Vision, die man bereits vor Jahrzehnten in Niederösterreich hatte, „nämlich Kunst und Kultur soll an allen Ecken und Enden des Landes spürbar und fühlbar sein“. Die Landeshauptfrau sprach nicht nur von der gelingenden Umsetzung von Visionen der Vergangenheit, sondern auch von Visionen der Zukunft: So bauen wir Grafenegg aus mit dem Rudolf Buchbinder Saal und vor allem wollen wir den Fokus auf noch mehr Angebote für unsere Kinder legen.“