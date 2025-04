Abschied vom ewigen "Mariandl": Zum Tod von Waltraut Haas

Der Film gehörte so sehr zu Waltraut Haas’ Leben, dass sie über Jahre hinweg insgesamt drei Rollen daraus gespielt hat. 1947 spielte sie das Mariandl, das ihren unehelichen Vater wiederfindet, 1961 war sie in einem Remake Mariandls Mutter, die einst von diesem Mann stehengelassen wurde, und 2011 gab sie 84-jährig in einer Bühnenversion die Ziehoma ihrer Durchbruchsrolle. Ihr Sohn Marcus, der Regie führte, sagte damals charmant: „Sie muss drei Stunden in der Maske sitzen, dass sie so alt aussieht.“

Süß und resch Waltraut Haas’ Spezialität war ein süßes Lächeln, aber eines, bei dem unter dem erwartbaren Kitsch eine gewisse Spitzbübigkeit hervortrat. Besonders schön zeigte sich diese Gabe in „Im weißen Rössl“ 1960 als resche Wirtin. Kitsch gab es genug in den Filmen der 50er und 60er, in denen sie ihren österreichischen Filmstarstatus zementierte. Davon zeugen schon die Titel der Filme: „Du bist die Rose vom Wörthersee“, „Das Mädchen vom Pfarrhof“ oder „Die Stimme der Sehnsucht“. Dafür hat sich die Vollblutkomödiantin nie geschämt und sie scheute sich auch nicht, Journalisten zurechtzuweisen, die ihr das einreden wollten. Schauspielerin wollte Haas schon werden, als sie noch ein kleines Mädchen war. Und schon da nahm sie die Dinge selbst in die Hand. Ihre Mutter Stefanie, die nach dem frühen Tod des Vaters zwei Kinder allein großzog, führte eine Gastwirtschaft im Stöckl im Schönbrunner Schlosspark (das besteht immer noch beim Hietzinger Tor). Die kleine „Traute“ trommelte die Kinder aus der Umgebung zusammen, die mit ihr Theater spielen mussten. Ihre Intendanz war eher unbarmherzig, erzählte die Mutter einmal, wer nicht spurte, dem wurde das Engagement rasch wieder entzogen. Eine fixe Stelle hatte der zwei Jahre jüngere Bruder, der musste die Kassa betreuen. Geschäftstüchtig war sie nämlich auch.

© imago images / United Archives/United Archives / kpa / Grimm, via www.imago-images.de In "Mariandl", dem Remake von "Der Hofrat Geiger", spielte Haas die Mutter der Rolle, die sie berühmt gemacht hat

© Archiv Hajek / brandstaetter images / picturedesk.com/Archiv Hajek7brandstaetter images/picturedesk.com Mit Peter Alexander lud sie ins "Weiße Rössl"

Ersatzvater Hans Moser Schauspielgröße Paul Hörbiger, Stammgast im Lokal, riet der heranwachsenden Waltraut Haas, eine Schauspielschule zu besuchen. Das tat sie, sie bekam auch Gesangsunterricht und stand schon bald auf der Bühne. Oder auf Bühnen – im Landestheater Linz spielte sie zwei Stücke an einem Tag. Wenn die Aufführung im Keller abends begonnen hatte, musste sie noch einmal zur Schlussszene der „Czárdásfürstin“ auf der großen Bühne hinaufhechten. Solche Anekdoten erzählte Haas mit großer Freude an der Nostalgie und mit diesem unnachahmlichen, feinen Hochdeutsch-Wienerisch, das man heute kaum mehr hört. Ihre Filmkarriere brachte ihr Beziehungen zu Menschen, die ebenso für diese besondere Zeit des österreichischen Films standen: Hans Moser, mit dem sie nicht nur für „Der Hofrat Geiger“ oder „Hallo Dienstmann“ vor der Kamera gestanden ist, wurde ihr ein beschützender Vaterersatz – und sie seine wahrscheinlich einzige weibliche Stimmen-Imitatorin. Peter Alexander, der sie im „Weißen Rössl“ mit allerlei Schlagerhits und Slapstick umwarb und mit dem sie bereits 1949 in der Operette „Abschiedswalzer“ am Wiener Bürgertheater aufgetreten war, wurde ein Freund. Wohl ein Unikat in der Filmgeschichte ist die Hochzeit von Waltraut Haas und Erwin Strahl. Die wurde 1966 vom ökonomisch denkenden Regisseur Franz Antel mitgefilmt und gleich in einem Film verwertet. Nur die Zeremonie in der Kirche konnte das Brautpaar der Regielegende gerade noch „entreißen“.