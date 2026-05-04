Theaterfest in den Startlöchern: Erste Premiere am 3. Juni

Wenn am Montag Abend im Palais Niederösterreich die 19 Standorte für das Theaterfest 2026 in Niederösterreich von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) präsentiert werden, dann ist das der offizielle Startschuss für die vielen Produktionen, die heuer auf das Publikum warten. 22 Produktionen an 19 Spielorten sind es insgesamt. Auftakt ist am 3. Juni mit den Sommerspielen Schloss Sitzenberg mit dem Schwank „Der Raub der Sabinerinnen“.

Die Feier mit Intendanten und Schauspielern im Palais Niederösterreich ist zwar der offizielle Startschuss, aber nicht der erste. Vor einigen Tagen hatte der KURIER als Kooperationspartner des Theaterfestes in die Urania in Wien geladen, um einen Vorgeschmack auf den heurigen Sommer zu bieten. Durch den Abend führte Obfrau Kristina Sprenger, auf der Bühne waren besondere Kostproben aus den Spielplänen zu sehen und zu hören. Wie groß das Interesse an dem Theaterfest ist, zeigte der Besuch dieser Veranstaltung. Der Kinosaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Komödie bis Oper Kristina Sprenger ist ja nicht nur Obfrau, sondern auch Intendantin des Stadttheaters Berndorf. Dort wird heuer die Komödie „Gerüchte ... Gerüchte“ von Neil Simon gezeigt. Premiere ist in Berndorf am 14. Juli.

Das künstlerische Spektrum des Theaterfestes ist groß. So hat Intendant Peter Edelmann diesmal für Klosterneuburg die Oper „Samson und Dalila“ ausgewählt. In Amstetten wird in gewohnter Weise Musical gespielt, diesmal „The Band“ mit Musik von Take That, in Gutenstein natürlich Raimund, und zwar „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“. In der Burg Gars ist die Oper „Madame Butterfly“ zu sehen. Und Alexander Hauer bringt „Das Ministerium der Wahrheit“ frei nach George Orwell auf die Bühne. Das komplette Programm des Theaterfestes findet man unter theaterfest-noe.at. Gesellschaftliche Events Das Theaterfest hat sich an den 19 Spielorten nicht nur zu einem künstlerischen Fixpunkt entwickelt, es bestimmt im Sommer auch das gesellschaftliche Leben in der jeweiligen Region.

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