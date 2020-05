Lkw-Verkehr nervt Nachbarn

„Nur das Land Niederösterreich ist säumig“, betont Kunova. Sie setzt sich deswegen so sehr dafür ein, weil zuletzt mehrere Bürger bei Lkw-Unfällen gestorben seien. Unterstützung bekommt sie vom Verein „Neue Thayatalbahn“. „Wenn Personen ums Leben kommen, muss die Politik reagieren“, fordert Egon Schmidt, Obmann des Vereins „Neue Thayatalbahn“. Er will, dass zumindest jetzt die einmalige Chance genutzt wird, die Bahnlinie zwischen Waldkirchen und Slavonice zu revitalisieren. So sei wieder mehr Sicherheit auf der Straße möglich.

Das Land NÖ bremst, will aber die Verkehrsfrequenz im Frühjahr auf der Strecke beobachten. Allerdings sei es der Wunsch der Tschechen gewesen, die Straße für Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen zu öffnen, betont NÖs oberster Verkehrsplaner Friedrich Zibuschka. „Zuletzt waren darauf 30 bis 50 Lkw pro Tag unterwegs. Am Grenzübergang Drasenhofen sind es im Vergleich 2000 Lkw täglich“, sagt Zibuschka. 34 Millionen Euro für Bau und Betrieb der Thayatalbahn seien als Alternative zuviel. „Wenn die Lkw spürbar zunehmen, wird es Maßnahmen geben“, sagt er.