Teurer Kampf um Schiene

Klaus Reiter mag ein streitbarer Bürger sein, eines ist er aber ganz bestimmt: ein Auskenner, wenn es um die Bahn geht. Seit vielen Jahren beobachtet Reiter auch die Entwicklung der Traisentalbahn, nun hat er ein Urteil gefällt. Er sagt, dass der Transportanteil der Schiene am Transportvolumen im Bezirk noch immer sehr gering sei. "Keine Kohle, keine Sande, kein Eisen, keine Gießereizuschlagstoffe werden mehr für die beiden renommierten Betriebe (VOEST, Georg Fischer Fittings, Anm.) in Traisen auf Schiene antransportiert, alles nur mehr auf der Straße. Auch der Abtransport findet nur mehr per Lkw statt."

Es hätte für den Bezirk aber noch viel schlimmer kommen können, wenn sich 2012 die Kleinregion nicht zusammengetan hätten, um die Bahnstrecke Freiland- St. Aegyd (siehe Grafik) am Neuwalde zu retten, die von der Sperre bedroht war. Dass auch die Politiker, wie es Reiter ihnen vorwirft, als Bahnbetreiber versagt hätten, wollen Bürgermeister Herbert Schrittwieser und Co. nicht auf sich sitzen lassen. Etliche Millionen Euro sollen in das Projekt gesteckt werden, allein in den kommenden Monaten sind es 400.000 Euro.