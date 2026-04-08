Projekt in NÖ: Lehrlinge bekommen Besuch aus der Forschung
Die Bildungskooperation zwischen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Land und der Bildungsdirektion wird im Juni 2026 ausgeweitet. Erstmals werden auch die Landesberufsschulen in das Programm „Akademie im Klassenzimmer“ einbezogen.
Viele Themen
Ziel der Initiative ist es, aktuelle Forschung direkt in den Unterricht zu bringen: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besuchen Schulen und geben Einblicke in ihre Arbeit.
Die Palette der Themen ist breit: Von der Energiewende Europas über Hass und Fakes im Netz bis hin zu innovativen Materialien, die von Vorbildern in der Natur inspiriert sind – die Themen der Vorträge sind breit gefächert, gesellschaftlich hochrelevant und zeichnen sich durch einen unmittelbaren Praxisbezug aus.
Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sieht darin einen wichtigen Schritt für die Begabungsförderung. Talente müssten früh erkannt und gezielt gestärkt werden, betonte sie bei der Projektpräsentation am Mittwoch in der Landesberufsschule St. Pölten.
Auch der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Heinz Faßmann, betont den Mehrwert des direkten Austauschs.
Der Dialog mit Forschenden wecke Interesse, stärke kritisches Denken und verdeutliche, dass wissenschaftliche Methoden auch im Berufsalltag eine wichtige Rolle spielen. So werde der Grundstein dafür gelegt, dass zukünftige Fachkräfte ihre Berufe nicht nur ausüben, sondern aktiv weiterentwickeln.
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