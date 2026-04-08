Projekt in NÖ: Lehrlinge bekommen Besuch aus der Forschung

Die Bildungskooperation zwischen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Land und der Bildungsdirektion wird im Juni 2026 ausgeweitet. Erstmals werden auch die Landesberufsschulen in das Programm „Akademie im Klassenzimmer“ einbezogen.

Viele Themen

Ziel der Initiative ist es, aktuelle Forschung direkt in den Unterricht zu bringen: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besuchen Schulen und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Die Palette der Themen ist breit: Von der Energiewende Europas über Hass und Fakes im Netz bis hin zu innovativen Materialien, die von Vorbildern in der Natur inspiriert sind – die Themen der Vorträge sind breit gefächert, gesellschaftlich hochrelevant und zeichnen sich durch einen unmittelbaren Praxisbezug aus.