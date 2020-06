Tempobremse: "Section Control bringt Sicherheit"

Letztens bin ich phasenweise mit 110 statt 100 Stundenkilometern nach Gföhl gefahren. Und trotzdem haben mich laufend Autofahrer überholt", schildert Alfred Wutzl aus Krems.

Er versteht nicht, warum so viele Lenker auf der B 37 zwischen Krems und Rastenfeld rasen müssen. "Man erspart sich kaum Zeit. Es zahlt sich nicht aus, ein Risiko einzugehen und andere in Gefahr zu bringen." Damit die Raser zur Disziplin gezwungen werden, hat das Land NÖ im Februar ein Streckenradar angekündigt, das demnächst am Gföhler Berg aufgebaut wird – die Vorbereitungen für die erste Section Control auf einer heimischen Bundesstraße laufen.

Einige Betonfundamente, aus denen schwarze Schläuche ragen, sind bereits zu sehen. "In den nächsten Tagen werden die bestellten Geräte geliefert und montiert", erzählt Gerhard Fichtinger vom nö. Landesstraßendienst. Ab wann die fast 400.000 Euro teure Anlage in Betrieb gehen wird, kann er noch nicht sagen: "Das kommt darauf an, wie schnell die Geräte geeicht sind", betont Fichtinger, der aber den Ferienbeginn als möglichen Zeitpunkt nennt.