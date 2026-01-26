Notarzt am Telefon: Rotes Kreuz NÖ Vorreiter bei Ausbildung

Österreichs erste Basisausbildung für Telenotärzte führte das Rote Kreuz Niederösterreich im Jänner in Abstimmung mit der Ärztekammer durch. „Dabei war uns besonders wichtig, diese Schulung gleich bundesland- und organisationsübergreifend anzubieten“, erklärt Berndt Schreiner, Chefarzt und Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Rotes Kreuz Niederösterreich. Insgesamt nutzten 27 Notärztinnen und Notärzte von Rotem Kreuz und dem Samariterbund aus NÖ, vom Roten Kreuz Burgenland, Salzburg und Kärnten die Möglichkeit.

„Ich finde es toll, dass sich die Kollegen hier einmal Face-to-Face treffen und gerade in Bezug auf das Thema Telenotarztsystem gemeinsam mit den Sanitätern üben können, was draußen tagtäglich stattfindet“, sagt Karoline Tauchmann, stellvertretende Kurienobfrau in der Ärztinnen- und Ärztekammer für NÖ. „Das erweiterte Spektrum des Telenotarztes bzw. der Telenotärztin ist aus unserer Sicht eine wichtige Ergänzung. Was wir als Standesvertretung den Kollegen, die als Telenotarzt bzw. Telenotärztin arbeiten wollen, zusätzlichen anbieten, sind Informationen zu vertraglichen und haftungsrechtlichen Themen." "Wichtige Unterstützung" Florian Hoffer, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Samariterbund NÖ und Leiter Referat für Notfall- und Rettungsdienste, Katastrophenmedizin und Bereitschaftsdienst, ergänzt: „Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass das Telenotarztsystem in vielen Bereichen Unterstützung anbietet, in denen der Ärztemangel bemerkbar wird." Die Stimmung unter den Teilnehmern sei "wirklich ausgezeichnet“ gewesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Rotes Kreuz Die Teilnehmer am Basiskurs des Roten Kreuzes für Telenotärzte in NÖ.

In Zukunft soll der Kurs für alle angeboten werden, die im Telenotarztsystem aktiv werden wollen. Bei Inhalten und Modulen habe man sich "stark an das Ausbildungsangebot für Telenotärzte der Deutschen Bundesärztekammer angelehnt“. Der Kurs startete mit zwei online-Modulen und wurde dann Mitte Jänner durch einen Kurstag in der Landesverbandszentrale des Roten Kreuzes Niederösterreich in Tulln finalisiert. Vor Ort wurde vor allem in praktischen Übungen in Kleingruppen gearbeitet, um die Systeme testen und Fälle aktiv bearbeiten zu können. Telenotarztsystem in der Praxis Mittlerweile kommt das System aus NÖ bereits im Burgenland, Kärnten, Vorarlberg, Oberösterreich und Salzburg zum Einsatz. Ziel ist es, dass das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal am Einsatzort jederzeit in Echtzeit den Telenotarzt bzw. die Telenotärztin in den laufenden Versorgungsprozess der Patienten einbinden kann.