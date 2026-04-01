Tegetthoffs neues Buch: Indien in 65 Geschichten

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Indien. Denkt man an das vielfältige Land, hat man Curryduft in der Nase und vor Augen bunte Farben, heißes Wetter und Lebensfreude. Diese Momente fängt Folke Tegetthoff in seinem neuen Buch „Indien in 65 Geschichten, Eine magische Reise ohne Landkarte“ ein.

Er entführt in bekannter Weise in eine Welt voll Mythen, Begegnungen und tiefen Erfahrungen und verwebt so die Wirklichkeit Indiens mit Erzählungen. Im Mittelpunkt stehen Orte, die den Autor bei seinen 19 Indienreisen inspirierten. Mit den Geschichten möchte er auf wichtige Themen – in Märchen verpackt – aufmerksam machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Astrid Tegetthoff Im Buch sind viele Fotos der Indienreisen zu sehen.

Tegetthoff wandert aus Von seinen Indienreisen ließ er sich so sehr begeistern, dass er und seine Frau ab 2027 Österreich verlassen. Dazu sagt er: „Indien lässt dich nicht aus der Ferne beobachten. Es zieht dich hinein, überwältigt deine Sinne und schreibt dein Verständnis davon um, was es bedeutet, lebendig zu sein.“

Wen beim Lesen des Buches die Reiselust übermannt, kann im digitalen Informationsteil des Buches stöbern. Darin finden sich allgemeine Reisetipps und Informationen zu den Orten, die im Buch als Schauplätze dienen. Begleitet wird das Buch von Fotos, welche mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu Illustrationen verwandelt wurden. Das Buch erscheint am 4. April im Verlag Frederking & Thaler.