Niederösterreich

Zehn Niederösterreicher wollen Berufsweltmeister werden

Zehn Personen stehen nebeneinander
Jungfachkräfte aus NÖ kämpfen bei den "World Skills 2026" in Shanghai um Edelmetall – vom Betonbau bis zu den Konditoren.
Von Stefan Jedlicka
01.02.26, 17:22

Zehn Jungfachkräfte aus Niederösterreich nehmen heuer an den Berufsweltmeisterschaften "World Skills" in Shanghai teil. Man sei "in allen Bereichen stark aufgestellt – von Betonbau bis zu den Konditoren", sagt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ: „Sie sind Botschafter für die hohe Qualität der Lehre und die Innovationskraft unseres Standorts.“

Insgesamt umfasst das Team Austria 47 Teilnehmende aus allen Bundesländern, die bei der bislang größten Berufsweltmeisterschaft der Geschichte in 41 Berufen antreten – davon 35 Einzel- und sechs Teamdisziplinen. „Die World Skills sind die Bühne, auf der unsere jungen Fachkräfte zeigen können, was im blau-gelben Nachwuchs steckt. Mit welcher Qualität, mit welchem Engagement, Einsatz und Herzblut unsere Betriebe ihre Lehrlinge ausbilden“, so Ecker

Mehr als 1.500 Teilnehmer

In Shanghai treten über 1.500 Fachkräfte aus aller Welt im National Exhibition and Convention Center (NECC) gegeneinander an – vom klassischen Handwerk bis zu Hightech-Berufen. Niederösterreich ist in allen Bereichen stark vertreten: Bautischler, Betonbau, Elektronik, Kfz-Technik, Sanitär- und Heizungstechnik, Konditoren und Möbeltischler kämpfen um Edelmetall.

Zehn Niederösterreicher in Shanghai am Start:

  • Paul Meisterhofer – Bautischler, F/List GmbH, Lanzenkirchen
  • Julian Gintner – Betonbau, Leyrer + Graf Baugesellschaft, Vitis
  • Michael Pomassl – Betonbau, Leyrer + Graf Baugesellschaft, Vitis
  • Raphael Beutel – Digitale Produktionstechnik, ÖBB Infrastruktur AG, Unterrohrbach
  • Christoph Schöndorfer – Elektronik, HTL Mödling, Mödling
  • Christian Hiesberger – Kfz-Technik, Porsche Inter Auto St. Pölten, Kilb
  • Marcel Riener – Sanitär- und Heizungstechnik, Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis, Reingers
  • Valentina Otzelberger – Konditorin, Oberlaa Süßwarenproduktion, Leopoldsdorf
  • Elias Stephan – Möbeltischler, List General Contractor, Bad Erlach
  • Jonas Baltuska – Optoelektronik, Schüler HTL Mödling
