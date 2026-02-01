Niederösterreich

Kellerbrand in Wohnhausanlage: Bewohner wurden evakuiert

Der Brandherd befand sich in einem Kellerabteil. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.
01.02.26, 11:19

Ein Anrufer hatte in der Nacht auf Sonntag über den Rettungsnotruf einen Brand im Kellergeschoß eines Wohnblocks in Veitsau (Bezirk Baden) gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Keller, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Baden in einer Aussendung.

Gemeinsam mit der Polizei evakuierte die Feuerwehr die Bewohner. "Viele wurden aus dem Schlaf gerissen und mussten das Gebäude sofort verlassen", wird berichtet. Gleichzeitig wurde der Keller durchsucht, wo der Brandherd in einem Kellerabteil gefunden wurde. "Die schnelle Brandbekämpfung zeigte Wirkung, das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle", heißt es von der Feuerwehr.

Die Bewohner wurden währenddessen vom Roten Kreuz versorgt. "Viele hatten nur das Nötigste am Leib und warteten in der eiskalten Nacht in den Einsatzfahrzeugen, eingehüllt in Decken", wird berichtet. Nach der Entlüftung des Wohnhauses durften sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

