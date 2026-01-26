Tauwetter lässt Eisstoß-Gefahr an der Thaya steigen

Derzeit warnt die NÖ Landesregierung laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya vor der Gefahr eines möglichen Eisstoßes entlang heimischer Fließgewässern. Insbesondere entlang der Thaya könne das sehr seltene Naturphänomen für Herausforderungen sorgen, so ein Sprecher der örtlichen Einsatzkräfte.

Aktuell sei der Verlauf des Flusses größtenteils geschlossen. Bricht die Eisdecke aufgrund der steigenden Temperaturen, besteht die Gefahr, dass sich lose Schollen an Engstellen festsetzten. Ein rascher Wasseranstieg, Überflutungen und plötzliche Eisabgänge drohen. Die Feuerwehr bittet auf folgende Anzeichen zu achten: Eisstau bei Brücken und Wehranlagen

unerklärlich rasch steigende Wasserstände

Eisschollen in Bewegung oder laute Eisgeräusche

Verklausungen durch Eis oder Holz

Bei derartigen Vorkommnissen bitten die Einsatzkräfte um entsprechende Alarmierung, etwa bei der Feuerwehr oder über Notruf 122. Erinnerung an 2017 Einer der jüngsten Eisstöße in der Region ereignete sich laut dem Bezirksfeuerwehrkommando im Februar 2017.

