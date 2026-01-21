Thaya und Kremsfluss

"Seltene Naturgefahr": Zivilschutzverband NÖ warnt vor Eisstoß

Eine Aufnahmen der von kleinen Eisschollen bedeckten Oberfläche eines Flusses. Im Hintergrund ist eine Brücke erkennbar.
Das vereinzelt auftretende Phänomen kann Überflutungen auslösen. Die Thaya und der Kremsfluss gelten als besonders gefährdet.
21.01.26, 11:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wenn die Pegel von Fließgewässern im Winter nach kurzen Tauperioden steigen, Eisdecken unter dem Druck brechen und sich die entstandenen Schollen an Engstellen – wie Brücken oder Wehren – auftürmen, ist von einem Eisstoß die Rede. Das Naturphänomen tritt selten auf, birgt jedoch Gefahren.

Eisige Kälte: Vermehrt Frostschäden an Leitungen und Wasserzählern

Darauf macht aktuell der Zivilschutzverband Niederösterreich aufmerksam. "Es kann lokal zu Überflutungen kommen", benennt Pressesprecher Markus Wittmann das Hauptproblem. Die Thaya und der Kremsfluss seien historisch betrachtet besonders gefährdet. 1955 kam es etwa zu mehreren Überschwemmungen aufgrund von Eisansammlungen entlang der beiden Gewässer. Auch 2006 sorgte das Phänomen in der Region für Einsätze.

Anzeichen

Ein rascher Pegelanstieg ohne Niederschlag, sich bewegende Eisschollen, Stau an bekannten Problemstellen und Eisgeräusche können auf eine drohende Eisstoßlage hinweisen. Der Zivilschutzverband rät, die Augen offen zu halten und Auffälligkeiten an die zuständigen Behörden zu melden. Darunter fallen etwa die Wasseraufsicht und die Bereichsalarmzentrale, so die Organisation.

Mehr zum Thema

Wetter Krems
kurier.at, kle  | 

Kommentare