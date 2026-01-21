Eisige Kälte: Vermehrt Frostschäden an Leitungen und Wasserzählern

Die eisige Kälte führt derzeit vermehrt zu Schäden an Wasserleitungen und -zählern. "Durch den anhaltenden Dauerfrost in einigen Regionen frieren zahlreiche Stellen, die normalerweise nicht betroffen sind, etwa Wochenendhäuser oder Kellerräume", teilte die EVN Wasser am Mittwoch in einer Aussendung mit. Empfohlen wurde daher, Installationen zu überprüfen - vor allem an Objekten und in Bereichen, die nicht beheizt oder nur selten betreten werden.

"Versorgung beeinträchtigt"

"Selbst nach Tagen des Dauerfrostes können Maßnahmen, etwa eine bloße Kontrolle, noch Sinn machen", erläuterte EVN-Sprecher Stefan Zach: "Denn manche Schäden dürften aktuell noch eingefroren sein und erst sichtbar werden, wenn es wieder taut." Die Kälte kann nicht nur zu unkontrolliertem Wasseraustritt führen und Gebäude in Mitleidenschaft ziehen, sondern auch die Versorgungssicherheit beeinträchtigen. "Zudem verursachen derartige Schäden oft unnötige Reparaturkosten, die bei frühzeitigen Kontrollen vermieden werden können", unterstrich Zach.