Tauchlehrer starb bei Übung

Seine Kameraden stehen unter Schock und können nicht glauben, dass Wolfgang E. nicht mehr lebt. Der 43-Jährige aus Tribuswinkel im Bezirk Baden war ein erfahrener Tauchlehrer der Feuerwehr und arbeitete als Beamter bei der Cobra. Doch Samstagvormittag endete für den Vater einer Tochter eine Tauchübung der Feuerwehr in Orth an der Donau, Bezirk Gänserndorf, tödlich. Obwohl seine Kollegen sofort mit Wiederbelebungsversuchen begannen, kam für E. jede Hilfe zu spät.



Das Team der Tauchgruppe Süd war Samstagvormittag nach Orth gefahren, um in der Donau das so genannte Strömungsschwimmen zu trainieren. Gegen 11.15 Uhr waren mehrere Kameraden aber irritiert, dass sich Wolfgang E., der an einem Seil gesichert war und die Bewegungsabläufe in der Strömung knapp unter der Wasseroberfläche üben wollte, so ruhig verhielt. Er trieb einige Minuten bewegungslos im Wasser.