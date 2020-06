SV Horn startet sportliches Abenteuer in der Bundesliga

Horn – Mit dem Aufstieg in die zweithöchste Profiliga Österreichs stürzt sich der Fußballverein „ SV Horn“ in ein sportliches und finanzielles Abenteuer. Wenn sich die Waldviertler Kicker ab Freitag mit Teams aus ganz Österreich in der „Ersten Liga“ messen, sind die Spiele nicht nur im Stadion, sondern auch jede Woche live im Bezahlfernsehen zu sehen, was aus wirtschaftlicher Sicht nicht nur den Verein, sondern auch die Gemeinde Horn und das Waldviertel freut.

Bereits mehrere Millionen Euro wurden in der Vergangenheit in den Ausbau des Stadions und in ein konkurrenzfähiges Team investiert, damit der Weg als Profiverein nicht schon nach einer Saison im Abstieg endet. Das vorrangige Ziel ist daher klar definiert. „Wir wollen uns in der Ersten Liga etablieren. Schön wäre eine Platzierung im Mittelfeld“, sagt Sönke Niklas, Geschäftsführer des SV Horn. Seine sportliche Vorgabe hat auch wirtschaftliche Gründe. Die bundesweite Präsenz des Horner Vereins versucht natürlich auch Thomas Kronsteiner, der Betreiber des örtlichen Einkaufszentrums und Obmann des Sportvereins, für seine Firma zu nutzen. „Wir sehen uns aber viel mehr als Botschafter des Waldviertels und als Kaderschmiede für Nachwuchstalente“, erklärt der Geschäftsführer.