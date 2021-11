Süße Schokoladen-Kunstwerke zum Genießen

Was dabei herauskommen kann, wenn Kulinarik und Kunst in einem Produkt zusammenfließen, präsentiert Chocolatiere Eszter Lukenics. Mit ihren einzeln in Perchtoldsdorf angefertigten und bemalten Schokolade-Pralinen beweist sie, dass das Auge auf alle Fälle mitisst. Feine belgische Schokolade wird mit unterschiedlichen regionalen Produkten, wie Früchten oder Kräutern, gefüllt. Daraus entstehen künstlerische Kreationen, welche fast zu schön sind, um gegessen zu werden.

Die studierte Unternehmensberaterin ist in Budapest geboren, lebte und arbeitete allerdings auch schon in Japan und London. Mit der Familiengründung lag ein etwas ruhigerer Beruf ohne ständige Geschäftsreisen nahe. „Die Schokolade ist das perfekte Produkt für mich, in dem ich Kunst und Kulinarik vereinen kann. Außerdem bleibt durch die Leitung meines Unternehmens auch der wirtschaftliche Faktor erhalten“, erzählt die Dreifach-Mama.