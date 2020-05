Süffiger Süden

Wie auch immer. Im Tal der Füchse unterm Eisenberg muss sich etwas tun. Vier junge Weinbauern machen sich bereit mit " Hoffmanns Empfehlungen"(Schutzherr ist Frank Hoffmann von den Güssinger Burgspielen und ehemaliger Trailer-Moderator, Anm.): Da wäre einmal Markus Faulhammer vom Schützenhof. 13 Hektar bewirtschaftet der 24-Jährige mit seinem Vater Mike. Wenn Markus und Mike dann noch den Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinot kuvertieren, dann kommt der Kastellan heraus. Wunderbar, würde so mancher Intendant sagen.



Mathias Jalits ist mit seinen 28 Jahren der Älteste des Quartetts. Aufmüpfig sei er, sagt Walter Laczlo. Aber das sei gut so. Die sieben Hektar Weingärten werden streng nach den Kriterien der "kontrollierten integrierten Produktion" bewirtschaftet. Das reicht. Von biodynamischem Weinbau halten alle vier nicht viel. Das sei bei ihnen, im tiefsten Süden des Landes, nicht möglich.



Da wäre noch Helmut Poller, 24 Jahre jung, Absolvent der LFS Eisenstadt und begnadeter Verteidiger beim SV Deutsch Schützen. 5,5 Hektar bewirtschaftet er mit seinen Eltern. In den kommenden Jahren soll erweitert werden.



Christoph Wachter, der vierte im Bunde. 20 Jahre jung. Der Präsenzdiener kommt aus einer Weinbaudynastie: Wiesler-Wachter - ein Begriff in der Weinwelt. Julia (Cuvée aus BF, ME, CS, Anm.,) von Wachter auf der einen Seite, Béla Jósko (Blaufränkisch) auf der Wiesler-Seite waren bereits in vieler Munde.



Die vier engagierten Winzer hoffen auf bessere Zeiten. Es müsse in einigen Jahren jeder österreichischen Gastronomiebetrieb, der etwas auf sich hält, mindestens einen Wein aus dem Südburgenland auf der Karte haben. "Dann haben wir gewonnen." Richtig, das sagte Mathias Jalits. Der Aufmüpfige.