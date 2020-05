Wer eine Weltreise machen möchte, aber möglichst wenig reisen will, der ist in Südafrika ganz und gar richtig. Denn der Staat an der afrikanischen Südspitze ist an Vielseitigkeit und Internationalität kaum zu überbieten. Die verschiedensten ethnologischen Gruppen, Sprachen und kulturellen Wurzeln existieren hier Seite an Seite. Und auch die Tier- und Pflanzenwelt ist ausgesprochen heterogen. Außerdem ist natürlich vor allem Kapstadt einen Abstecher wert. Denn neben dem Flair einer Metropole hat Kapstadt auch schneeweiße Sandstrände und Buchten anzubieten.