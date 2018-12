Suche nach Gas: Die Angst der Hausbesitzer

Die OMV sucht am Nordrand von Wien und im östlichen Weinviertel nach Energie. Derzeit finden die entsprechenden seismischen Messungen in Korneuburg sowie in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) statt. Diese sollen dazu dienen, die Versorgungssicherheit mit Erdgas für die Zukunft zu sichern, heißt es in einer Aussendung der Stadt Klosterneuburg. Durchgeführt werden die Arbeiten mit einem Konvoi aus Vibrationsfahrzeugen. Am Freitag findet dazu eine Informationsveranstaltung in Klosterneuburg statt.

Das gesamte Stadtgebiet von Klosterneuburg wird vermessen. Zu den Arbeiten müssen die Grundstückseigentümer ihre Zustimmung geben. Im engeren Umkreis der Fahrzeuge sind Schwingungen spürbar. Probleme sind Bürgermeister, Stefan Schmuckenschlager ( ÖVP), diesbezüglich bisher nicht aufgefallen.