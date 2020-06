Suche nach Atommüll-Lager geht weiter

Während der Widerstand gegen ein grenznahes Endlager für hochradioaktive Brennstäbe in Österreich immer größer wird, gibt die tschechische Regierung die Suche nach einem geeigneten Standort nicht auf. Im Gegenteil. "Da sich die Gemeinden an den bisher nominierten Standorten gegen das Atommüll-Endlager wehren, denkt die tschechische Regierung nun schon über neue Auswege nach", erklärt Patricia Lorenz, Atom-Sprecherin der Umweltschutzorganisation " Global 2000". Sie kennt bereits das gestern verabschiedene Entwurfspapier, in dem das tschechische Entsorgungskonzept neu festgelegt ist. Zunächst sollen die sieben vorgeschlagenen Standorte – darunter vier mögliche Lagerstätten nahe der Grenze zu Ober- und Niederösterreich – weiter untersucht werden. "Sollte sich jedoch hier kein Endlager errichten lassen, so können weitere Standorte in Betracht kommen", betont Lorenz. Das bedeutet, dass einerseits wieder der Reserve-Standort Boletice, wenige Kilometer von OÖ entfernt, andererseits Standorte im Umkreis der Atomkraftwerke Temelin und Dukovany ins Spiel gebracht werden. Für den oö. Umweltlandesrat Rudi Anschober ( Grüne) nichts Neues. Von Beginn an sei der Beisatz "Reserve, falls die anderen Standorte nicht möglich sind" angefügt gewesen.