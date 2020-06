Sturm in Pöchlarn: Hilfsaktion für Lukas

Die Landespolitik will der Familie jetzt zumindest finanziell unter die Arme greifen. Landeshauptmann Erwin Pröll hat Soforthilfe für den Buben in Auftrag gegeben. Auch "Hilfe im eigenen Land – Katastrophenhilfe Öster­reichischer Frauen" will den Achtjährigen unterstützen. Die Organisation werde eine monatliche Patenschaft für die Dauer der kommenden zehn Jahre übernehmen, teilte Präsidentin Sissi Pröll, die Frau des Landeshauptmannes, am Montag mit. Auch der "Löwenherzfonds" des Vereins "Pro NÖ" hilft. 3000 Euro werden für Lukas zur Verfügung gestellt, heißt es aus dem Büro von Landesvize Josef Leitner.

Zusätzlich wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet: RZB, Kto.-Nr.: 1-04.101.010, BLZ 31000, Verwendungszweck: Lukas.

Während die Menschen in Pöchlarn nach dem töd­lichen Orkan noch unter Schock stehen, laufen die Ermittlungen der Polizei nach wie vor auf Hochtouren. Der Schlosspark bleibt bis auf Weiteres gesperrt, dem Vernehmen nach will man seitens der Staats­anwaltschaft St. Pölten aber so rasch wie möglich einen Sachverständigen zum Unglücksort beordern. Dieser soll die Anlage und den umgestürzten Baum genau unter die Lupe nehmen.