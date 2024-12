Stufe 3: Erhöhte Lawinengefahr in Niederösterreichs Bergen

In den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich hat am Montag aufgrund von Niederschlägen und starkem bis stürmischem Wind zum Teil erhebliche Lawinengefahr geherrscht. Stufe 3 von 5 galt oberhalb von 1.400 Metern, teilte der Warndienst mit.

Im Gippel-Göllergebiet, in der Rax-Schneebergregion und in den Türnitzer Alpen wurde die Lawinengefahr oberhalb von 1.200 Metern als "mäßig" (Stufe 2) beurteilt. In niedrigeren Lagen und im Semmering-Wechselgebiet sowie in den Gutensteiner Alpen herrschte geringes Risiko.