Studie belegt: Windpark ist keine Gefahr für Adler und Falken

Obwohl sich sowohl der Gemeinderat, als auch die Bevölkerung vor drei Jahren bereits klar für den Windpark ausgesprochen haben, ist die Zukunft weiter ungewiss. Schließlich verhinderten angebliche Adler- und Falkensichtungen bisher erfolgreich den Bau der sieben Anlagen.

Um das Projekt dennoch voranzutreiben, hat die Gemeinde im vergangenen Jahr zwei Studien in Auftrag gegeben, die sich mit dem Lebensraum und dem Brutverhalten der Greifvögeln beschäftigten. Über die Sommermonate wurden die Erhebungen abgeschlossen, nun liegt der Endbericht vor. "Darin bestätigt sich eindeutig, dass es keinen sachlichen Grund mehr gegen den Windpark gibt", freut sich Bürgermeister Matthias Hartmann.

Einerseits liegen die Entfernungen der aktuellen Horststandorte zur Windpark-Projektfläche laut Studie deutlich über allen gängigen Tabuzonen. Ein Brutversuch des Sakerfalken in etwas geringerer Entfernung im Vorjahr wurde abgebrochen und fand heuer keine Fortsetzung. Das Kollisionsrisiko für diese Greifvögel sei wiederum wegen des weitläufigen Areals im Laaer Becken als sehr gering einzustufen. Darüber hinaus sei, wie schon in den letzten Jahren, auch in absehbarer Zukunft mit einer geringen Nutzung der Fläche durch Greifvögel zu rechnen.