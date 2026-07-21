Pleite von zwei Studentenheimen: Auch Abrechnung mit der Politik

Mit 4.500 inskribierten FH-Studenten in Wiener Neustadt ist der Wohnbedarf für Studierende in der Region beachtlich. Dementsprechend groß war die Überraschung, als diese Woche bekannt wurde, dass zwei bekannte Studentenheime in die Insolvenz geschlittert sind. Mit der Campus Residence Ungargasse und der Grünangergasse wurden 2019/2020 alte Wohnkomplexe aufwendig saniert. So entstanden 129 voll möblierte Appartements. Aber schon mit der Corona-Pandemie erfuhr das Konzept einen Dämpfer, sagt Geschäftsführer Patrick Volkert gegenüber dem KURIER.

Durch die Covid-Beschränkungen sei die Fachhochschule 2019/2020 auf Online-Unterricht umgestellt worden. Man habe die Programme für ausländische Studenten eingestellt. „In dieser Zeit kam es zu sehr großen Einnahmenausfällen von über einer Million Euro“, so Volkert. Teure Klage Verlustersatz gab es nicht, weil die Firmen knapp vor dem Stichtag gegründet wurden. Bei der nötigen Umschuldung sei der günstige Fixzins verloren gegangen. In weiterer Folge sind Zinsen und Betriebskosten stark gestiegen. Besonders schmerzlich: Ein an der FH tätiger Rechtsanwalt und Lektor habe gemeinsam mit Studenten auf Mietzinsminderung geklagt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, habe aber bereits sehr viel gekostet.