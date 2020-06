Stronachs Teamleaderin will Bank gründen

Dass Frank Stronach von Raiffeisen nicht viel hält, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Just die Landeschefin des Team Stronach, Elisabeth Kaufmann-Bruckberger verknüpft nun aber eine ihrer Ideen eng mit dem System Raiffeisen.

„Für kleine und mittlere Unternehmen ist es in Österreich schwierig, Kredite zu bekommen“, attestiert Kaufmann-Bruckberger. Darum regt sie nun die Gründung einer eigenen „KMU-Bank“ an. „Die sollte sich die genossenschaftlichen Prinzipien der Raiffeisen-Grundidee zum Vorbild nehmen“, sagt Stronachs Landesparteichefin. Jeder Klein- und Mittelbetrieb solle Anteile der Bank erwerben, aus dem Gesamttopf könnten dann Firmenkredite finanziert werden.