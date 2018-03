Stress in der Ostereier-Fabrik

Laut Schrall könnte es in der heurigen Karwoche allerdings zu einem Ostereier-Engpass in den Geschäfte kommen. Schuld daran sei der Fipronil-Skandal, der im Sommer 2017 für Schlagzeilen sorgte ( siehe Kasten ).

Allein in der Europäischen Union wurden in 24 Ländern Eier entdeckt, die mit dem Insektengift verunreinigt waren. Aber auch Nicht-EU-Staaten waren betroffen. „Man wird sehen“, sagt der Unternehmer, „aber das Angebot könnte sich schon verringern.“

Ganz so dramatisch sieht man die Situation bei der Österreichischen Frischeier Erzeugungsgemeinschaft allerdings nicht. „Es ist möglich, dass weniger gefärbte Eier aus heimischer Produktion in den Geschäften zu finden sind, weil heuer mehr ins Ausland geliefert wird. Aber grundsätzlich kann man beruhigt sein: Jeder, der Ostereier kaufen will, wird auch welche bekommen“, betont Geschäftsführer Benjamin Guggenberger.

Schrall muss nun aber wieder weiter. Schließlich ist er der echte Lieferant für den Osterhasen. Und der will in einer Woche Groß und Klein auf keinen Fall enttäuschen. Mehr zu Ostereier-Trends finden Sie in „Mein Sonntag“