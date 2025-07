Streit um Pflanzenschutz: Bauern sind verärgert

Interessensvertreter kritisieren, „dass Landwirte in bestimmten Ländern Pflanzenschutzmittel verwenden, die in Österreich verboten sind. Und die damit behandelten Produkte sogar nach Österreich importieren“. Die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit), die eine zentrale Rolle bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln spielt, weist die Vorwürfe vielfach zurück und verweist auf „entsprechende Kontrollmechanismen, Richtlinien und auf einheitliche EU-Verordnungen“.

Laut Schmuckenschlager wurde in den letzten zwei Jahren „kein einziges zusätzliches wirksames Pflanzenschutzmittel zugelassen“. Und Notfallszulassungen seien zeitlich stark verzögert bearbeitet worden.

Roland Achatz von der Risikokommunikation der AGES kann die Mehrheit dieser Vorwürfe „so nicht unterschreiben“. Er verstehe zwar „die emotionale Wahrnehmung“ vor allem von den betroffenen Landwirten, vielfach sei die Materie aber aufgrund des „Zusammenspiels von Flächen, klimatischen Bedingungen und Grundwasserschutz komplizierter als in der Vereinfachung dargestellt“. Es gebe klare rechtliche Vorgaben. Bei Importen funktioniere das stichprobenartige System. Das würden die Zahlen bestätigen. Eine hundertprozentige Garantie gebe es aber nie. Die Möglichkeit der gegenseitigen Anerkennung von Spritzmitteln innerhalb der EU sei aber bereits jetzt möglich. Schmuckenschlager sieht das anders: „Die Umsetzung der gegenseitigen Anerkennung wird in Österreich so streng wie in keinem anderen Land gehandhabt.“



Verlässt Ebner die Politik?

Die Gerüchteküche im ÖVP-Landtagsklub brodelt. Demnach soll Bernhard Ebner (52) als Prokurist in die Ecoplus, die Betriebsansiedelungsgesellschaft des Landes NÖ, wechseln. Ebner, der auf eine lange Polit-Karriere zurückblicken kann, kam nach dem Verlust der absoluten Mehrheit der ÖVP bei der Landtagswahl 2023 bei Postenbesetzungen zweimal nicht zum Zug. Immerhin war Ebner nach mehreren Stationen in der Partei acht Jahre lang ÖVP-Landesgeschäftsführer, zuvor führte er die Geschäfte im NÖAAB und saß vor seinem Landtagsmandat im Bundesrat. Beide Male musste er sich parteitaktischen Überlegungen beugen. Beide Male kamen mit den Klubobleuten Jochen Danninger und Kurt Hackl zwei Wirtschaftsbündler zum Zug.