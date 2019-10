Streit um Geld nach Bauschäden: Vertrag ungültig?

2018 hat die Familie hier den Rechtsstreit letztinstanzlich gewonnen. Knappe 200.000 Euro Schadenersatz, Verfahrenskosten und Zinsen wurden ihnen zugesprochen. „Wir haben alles gewonnen, aber die Firma ist in Konkurs gegangen“, erzählt Hannauer. Die Familie erhielt nur eine minimale Summe. Auch die Versicherung der Firma will die Leistungen aus dem Vertrag nicht zahlen – was nun das Gericht beschäftigt.