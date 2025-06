Neue Wohnungen im Zentrum: Streit um Bauvorschriften in Perchtoldsdorf

Denn die neue ÖVP/Neos-Koalition will noch im Sommer die Bebauungsbestimmungen im Ort ändern. "Was sich nicht weiterentwickelt, das stirbt", sind sich Vizebürgermeister Tony Platt (Neos) und ÖVP-Gemeinderat Martin Fürndraht einig. Darum habe man das „heiße Eisen“ als eines der ersten Projekte angepackt. Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) betont: „Als Initiatorin des Umweltleitbildes ist mir die nachhaltige Entwicklung von Perchtoldsdorf ein großes Anliegen. Das Auslaufen bestehender Bausperren im kommenden Jahr ist ein guter Anlass, die Erfahrungen aus den letzten Jahren zu nutzen und die Rahmenbedingungen für eine sinnvolle Innen- und Nachverdichtung, vor allem im Zentrum, zu schaffen.“

Außerdem wolle man "das lokale Angebot an Handels-, Gastronomie und Dienstleistungsbetrieben aufrecht erhalten und weiterentwickeln“, wie Fürndraht die Zielsetzungen für das Ortskernmanagement erklärt. "Konkret geht es darum, neu hinzuziehenden Betrieben den Start am Standort Perchtoldsdorf zu erleichtern. Das beginnt mit Information und Beratung über verfügbare Mietobjekte und mögliche Nutzungen bis hin zu PR-Unterstützung über die Kommunikationskanäle der Gemeinde."

Kein gutes Haar an diesen Plänen der neuen Rathauskoalition lässt allerdings Bürgerlisten-Chefin Gabriele Wladyka. Sie erinnert sich: "Zum Thema Bebauung gab es in Perchtoldsdorf bereits mehrere Umfragen. Jeweils hat sich eine große Mehrheit der Bürger gegen eine noch dichtere Bebauung ausgesprochen." Dem sei in der Vergangenheit auch "teilweise Rechnung getragen worden", so Wladyka: "Es wurden die Bebauungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt: So wurde 2020 in einer großangelegten und teuren Überarbeitung der Pläne unter anderem im Kerngebiet eine Beschränkung der Wohneinheiten festgelegt."

Bausperre im Ort

Seit 2023 besteht in Perchtoldsdorf eine Bausperre mit festgelegten Geschoßflächenzahlen. "In Hinblick auf die 2028 in Kraft tretende Festlegung Im Raumordnungsgesetz, wodurch im Wohn- und Kerngebiet generell nur noch Geschoßflächenzahl 1 zulässig sein wird, außer in speziell bezeichneten Gebieten. Das würde natürlich eine Einschränkung bedeuten, was aber ein Anreiz wäre, bestehende Gebäude zu sanieren statt abzureißen. Denn ein Neubau wäre dann oft in der selben Größe nicht mehr möglich."