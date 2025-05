Keine Ausnahme: Baden im Steinbruchsee bei Perchtoldsdorf bleibt verboten

Die Ausgangslage ist sonnenklar: der See auf dem einstigen Abbaugebiet der Firma Perlmoser wird seit den 1990er-Jahren rekultiviert. Um eine ungestörte Entwicklung von Flora und Fauna zu ermöglichen, wurde er 2016 schließlich zum Naturschutzgebiet erklärt . Seither ist auch ein ausnahmsloses Badeverbot aufrecht. Dieses wird aber konsequent missachtet. Auch die Aufstellung von entsprechenden Hinweisschildern und einer Absperrung durch die Gemeinde scheinen daran nichts ändern zu können.

Das Thema sorgt seit vielen Jahren für emotionale Diskussionen im Bezirk Mödling . Zum Start der Badesaison rückt der malerische Steinbruchsee zwischen Perchtoldsdorf und Kaltenleutgeben aber wieder ins verstärkte Interesse von Sonnenanbetern und Erholungssuchenden. Sie zieht es bei steigenden Temperaturen an die Wasserfläche mitten im Wienerwald, um Abkühlung zu suchen - das ist aber verboten.

110 Kilogramm Drogen in Lkw in Traiskirchen sichergestellt

Auch "unerwünschte Tiere wie Goldfische, Karpfen und Koi" hätten sich auf Kosten von Amphibien breit gemacht, sagt Klaus Wechselberger von der "Umweltinitiative Wienerwald". Abgelehnt worden sei der Vorschlag, den Wasserspiegel des Sees um einen Meter anzuheben, um einerseits den Lebensraum im Wasser zu vergrößern und andrerseits das illegale Baden zu erschweren.

"Keine Ausnahme"

Die Wasserfläche liegt auf dem Gemeindegebiet von Kaltenleutgeben, befindet sich aber im Eigentum der Marktgemeinde Perchtoldsdorf. Eine "Seegemeinschaft" will eine kontrollierte Nutzung des Sees erreichen. Deren Konzept wurde seitens der Gemeinde jedoch abgelehnt. Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) stellt klar: "Wir haben heuer noch einmal angefragt beim Land NÖ, ob es theoretisch möglich wäre, doch eine andere Nutzung anzudenken – was aber eigentlich nicht unser Ansinnen ist." Grund dafür sei eine aktuelle Anfrage an die Bürgermeisterin gewesen. Doch die Antwort der Naturschutzbehörde des Landes fiel klar aus: "Eine Ausnahmegenehmigung würde es nur zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung geben, das ist hier aber nicht der Fall, das Badeverbot bleibt daher aufrecht", berichtet Kö auf KURIER-Nachfrage.